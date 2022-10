Antonio Sanz, "orgulloso" por el desbloqueo de Valcárcel

La alegría este lunes es generalizada porque el debate respecto a Valcárcel se ha cerrado, confirmando la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento y la UCA que el histórico edificio de Cádiz se convertirá en Facultad de Educación. El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, se ha sumado este lunes a las palabras de satisfacción por el acuerdo, del que ha confesado considerarse "parte esencial".

"Nuestra posición ha sido clara desde el principio, al decir que no seremos obstáculo del proyecto y que si realmente se tiene la voluntad de sumar saldrá adelante", ha afirmado Sanz en declaraciones a los medios de comunicación, considerando que la clave del bloqueo de la operación ha estado en el resto de administraciones implicadas. "Antes el resto de administraciones buscaban un culpable, y ahora no lo tienen porque no tienen dónde echar las culpas ya que el gobierno de la Junta ha dicho que se trata de un proyecto de ciudad y, como tal, había que sumar fuerzas".

Esas fuerzas se han sumado definitivamente este lunes, donde cada administración ha comprometido su grado de participación en Valcárcel. Una reunión "histórica", como ha definido el propio Sanz, "que da viabilidad al proyecto".

"Me siento orgulloso por mis compañeros y por la iniciativa que desde el gobierno de Juanma Moreno se ha dado para que el proyecto vea la luz. Me encanta ser un gobierno útil y un consejero útil, que junto al resto de compañeros, demuestra que la Junta es útil para la provincia", ha aseverado el número 2 del presidente andaluz, que ha remarcado el "compromiso histórico de una infraestructura que era un proyecto de ciudad y que va a representar un avance en el ámbito universitario, pero sobre todo la solución a un problema histórico que todavía nadie había solucionado" y que desde este lunes mira al futuro con total convencimiento "gracias a la mano tendida de la Junta y el compromiso de diálogo del gobierno de Juanma Moreno".