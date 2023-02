“Andalucía es, a nivel institucional, un caso ejemplar y digno de alabar”

–¿Han sido complicadas las negociaciones para lograr abrir las puertas del Mar Rojo?

–No es una zona acostumbrada al turismo. No olvidemos que 2019 fue el primer año en el que Arabia extendió un visado de turista. Tienen que trabajar aún mucho para facilitar la vida a cualquier proveedor que quiera empezar a trabajar allí. Han sido muchos meses y aún queda mucho por hacer.

-¿Entiendo que para ustedes cada salida en esta ruta es aún un reto?

–MSC Cruceros trata, y creo que lo está consiguiendo, que el pasajero note lo menos posible que visitar estos países conlleva muchos y difíciles trámites burocráticos que la compañía intenta llevar a cabo en nombre del viajero para evitar, así, incomodidades y tiempos de espera. Confío que en unos años todo será más sencillo. Me quedo con la idea de que esta ruta está teniendo una gran demanda y eso nos estimula a seguir luchando para mejorar toda esa operativa.

-¿Cambia el perfil del crucerista que decide optar por este tipo de itinerario?

–Es un viajero no tan centrado en el aspecto vacacional o de ocio y más centrado en el aspecto cultural. Hablamos de Egipto, Jordania y Arabia Saudí, durante siete noches sin tener que cambiar de hotel. Es un itinerario que, hasta ahora, no existía. Y le aseguro que no hay un producto tan cómodo como el que ofrece MSC para visitar estas tres joyas culturales.

-Serán pocos los cruceristas que se bajen del barco sin contratar una excursión.

–Los motivos son obvios. La riqueza cultural de estos destinos conlleva pensar en contratar una excursión con guía incluido. Lo típico: “Ya que estoy aquí, mejor que alguien me cuente todo lo que yo tenga que saber de los lugares que voy visitando”. Otro factor es que son países en los que el turista no se mueve con tanta seguridad como Roma o Génova, por ponerle un ejemplo.

-Sois conscientes de que estas puertas que ahora habéis abierto las usarán otras muchas navieras de la competencia...

–MSC Cruceros es líder en Europa en este tipo de mercado. En 2020 fuimos los primeros en poner en marcha un barco de pasajeros en medio de la pandemia el 14 de agosto. Asumimos muchos riesgos y abrimos también las puertas para que el resto de navieras cogieran fuerzas y ganas. Nos alegra ser pioneros y líderes del sector. Hemos visto esta oportunidad y vemos que el Mar Rojo tiene una gran demanda por parte de los europeos y estaba claro que alguien tenía que llamar a esa puerta.

-¿Tenéis ya en mente otros destinos por conquistar?

–Australia. Lo tocamos cuando damos la vuelta al mundo, pero no estamos allí de manera regular. Tampoco estamos en China pero es que China, aún, no está abierto para nadie.

-¿Y son las demandas de cruceristas hartos de los destinos habituales los que os obligan a buscar nuevos retos?

–MSC Cruceros tenía en 2019, 17 barcos, justo antes de la pandemia. Hoy tenemos 22. En nuestro caso es una cuestión de necesidad. Necesitamos llenar una mayor flota. ¿Y como se hace esto? Estando presentes en muchos países y ofreciendo muchos destinos. Cuanto más amplio sea el abanico de destinos, más fácil será llenar nuestros barcos de una manera sana.

-Y esto sin dejar de lado los destinos más tradicionales...

–Por supuesto. MSC Cruceros va a hacer más de 500 escalas en puertos españoles en 2023. Vamos a batir el récord. Hemos añadido puertos de embarque que no teníamos en 2019 como Málaga, Alicante o Santa Cruz de Tenerife. Y sé que se me queda Cádiz en el tintero, que lo íbamos a abrir como puerto de embarque en 2023, pero por no contar con un crucero grande destinado al itinerario que hace Cádiz cada diez días en verano. Por contra, hemos pasado de 23 a 29 escalas para 2023. En Andalucía hemos pasado de 29 a 39, del 22 al 23, con lo que le recuerdo que el mercado español está creciendo. Pero es que nuestra flota sigue creciendo y esto nos obliga a internacionalizar la empresa y buscar nuevos destinos.

-¿El concepto de la zona Yacht Club nace para arañarle clientela a las navieras de lujo?

–Las navieras de lujo te va a ofrecer un barco más pequeño y excelente y un tipo de escalas diferentes a las que hacemos los cruceros grandes. Es otro concepto. En ese barco de lujo no tienes, sin embargo, tantas cubiertas, teatros, restaurantes temáticos, parque acuático y casi un parque de atracciones. Nos dimos cuenta hace años de que hay pasajeros que no quieren tanto lujo sino que quieren disfrutar del día a día de los servicios del barco pero, a la vez, se pueden permitir pagar para tener un espacio más relajado, lejos de los bullicios, con un mayordomo que te trae el periódico y el desayuno al camarote cada mañana...

-¿Y es un producto que está funcionando bien?

–El que lo prueba ya no quiere otra cosa. Pero también le digo que podríamos tener aún más demanda si tuviéramos la posibilidad de promocionar más el producto. Pero los recursos son, a veces, limitados.

-Hablemos de Cádiz ¿Cree que el puerto gaditano tiene margen de crecimiento o está ya llegando a la saturación?

–Por supuesto que tiene margen de crecimiento. Los números demuestran que Andalucía, ya no sólo Cádiz, es un área con un potencial de crecimiento para MSC más fuerte que otras áreas ya más consolidadas y maduras en el producto de cruceros como Barcelona o Valencia. Además, concretamente Cádiz y Canarias es una zona con mucho potencial. Tarde o temprano acabaremos teniendo un barco saliendo de manera regular desde Cádiz.

-¿Y una ruta que integre Cádiz con Canarias?

–No es descabellado. Es una opción y, sobre todo, para el público extranjero. Cádiz y Canarias son destinos top a nivel internacional. Esa idea está en nuestra hoja de ruta, pero no le puedo confirmar ni día ni hora.

-¿Cree que los puertos andaluces deberían mirarse menos el ombligo y luchar más unidos promocionando Andalucía como destino?

–Andalucía es a nivel institucional un caso ejemplar y digno de alabar porque todas sus instituciones portuarias están siempre dispuestas a trabajar y a colaborar. No veo fisuras. Se ven que hay ganas de avanzar. También le digo que en todo esto ha tenido mucho que ver Suncruise que es, al final, la promotora de todos los puertos andaluces. Los puertos andaluces, como el caso de Sevilla, Málaga o Cádiz, se venden bien.

-MSC Cruceros ha desplegado una red de autobuses para tratar de acercar sus puertos de embarque a buena parte de España. ¿Tenéis pensado hacer algo así, por ejemplo, con Sevilla?

–Lo hicimos el año pasado pero no funcionó,. El mercado de Sevilla es un mercado que aún tenemos que estudiar muy bien. Se lo digo con honestidad. También le digo que puede ser también un problema de falta de promoción. También le digo que Sevilla está tan cerca de tan buenas playas a una hora en coche que nos hace aún más difícil crear un producto para ese cliente sevillano. Me da la sensación, y es una opinión personal, que si tuviéramos un embarque en Cádiz todo sería más fácil con Sevilla.