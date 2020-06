Ana Fernández dice que la Junta "obliga a la ciudadanía a optar por la educación concertada"

La concejala de Educación, Ana Fernández, ha mostrado su indignación ante “al ataque discriminatorio al que está sometiendo la Junta de Andalucía a la escuela pública”. Con el cierre de plazas y “no permitiendo nuevas líneas a pesar de la demanda, el consejero Imbroda está vulnerando el derecho de la ciudadanía a elegir una educación pública y de calidad y les obliga a optar por la concertada”.

Ana Fernández se ha unido a la denuncia realizada por la Coordinadora de la Escuela Pública y la Flampa Gades. “Si la semana pasada teníamos que manifestarnos en la calle contra el anuncio de cierre de líneas en el Colegio Tierno Galván y La Inmaculada, esta semana nos encontramos con que decenas de alumnos y alumnas no pueden ejercer su derecho a una educación pública porque la Junta de Andalucía tan solo mantiene una única línea en los institutos de San Severiano y Alberti”.

“Esto es inadmisible”, ha señalado la concejala de Educación “porque a la Junta ya no le quedan excusas para seguir atacando a la escuela pública en pleno proceso de matriculación”. “Al mantener solo una línea en cada uno de estos centros, la Junta de Andalucía esta obligando a estos alumnos y alumnas que no tienen plaza en la pública a matricularse en un centro concertado, en este caso Amor de Dios o Salesianos, que a pesar de tener un exceso de 97 plazas no ven mermadas su líneas”.

La concejala de Educación recoge los datos aportados tanto por la Coordinadora como por la Flampa en la que aseguran que de los 29 alumnos y alumnas que han solicitado plaza en el IES Alberti, 28 no pueden matricularse y de los 17 solicitantes, 14 se han quedado fuera del IES San Severiano, “lo que es una vulneración total del derecho a elegir la escuela pública”.

Ana Fernández ha vuelto a pedir la dimisión del consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda “quien ha demostrado no tener ningún tipo de escrúpulo para atacar de tal manera la escuela pública llegando a limitar el acceso a esta educación pública y de calidad”.