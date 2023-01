Alfonso Guerra: "Alguien tendrá que pagar por la incompetencia de la ley del 'sólo sí es sí'"

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha dicho este viernes en Cádiz que "es preciso rectificar" la conocida como ley del 'sólo sí es sí' "inmediatamente" y ha añadido que "alguien tendrá que pagar por esta muestra de incompetencia total que puede acarrear muchos males".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de recoger en el Oratorio de San Felipe Neri el II Premio José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo otorgado por el Colegio de Abogados de Cádiz, y que reconoce los valores emanados de la Constitución de 1978, Guerra ha señalado que "cuando una ley tiene las consecuencias que está teniendo, la primera conclusión inmediata es que ha habido una incompetencia legislativa, que la técnica legislativa ha sido penosa".

En este sentido, ha añadido que "cuando se entrega la redacción de una ley de esa envergadura a personas que no tienen competencia para hacerlo, lo normal es que suceda lo que está sucediendo".

Por ello, a su juicio, "es preciso rectificarla, inmediatamente", además de que "alguien tendrá que pagar por esta muestra de incompetencia total que puede acarrear muchos males, porque no solo es que se rebajen penas, en contra de lo que se pensaba que iba a ocurrir con la ley, es que si tuviéramos la terrible desgracia de que uno de estos liberados volviera a delinquir en el mismo terreno, sería espantoso".

Finalmente, el ex dirigente socialista ha afirmado que el hecho de "que no haya habido todavía en el equipo redactor que ha hecho la Ley un gesto de dimisión colectiva, me parece un poco extraño".

También se refirió a la concentración promovida el jueves por los independentistas catalanes contra la cumbre hispano-francesa que había en Barcelona. En este sentido, Alfonso Guerra hizo hincapié en la "incongruencia" del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, "que iba llorando por las esquinas para saludar al jefe del estado de Francia cuando aquí siempre hace el feo de no saludar siquiera al jefe de estado de España".

También calificó de "incongruencia" el hecho de que Aragonés asistiera a esa cumbre mientras el resto de los dirigentes de su partido, ERC, estuvieran en la concentración de protesta que había fuera.