Alberto Puyana: "El mayor logro de CSIF ha sido que se vuelva a la jornada laboral de 35 horas"

–CSIF es actualmente una de las organizaciones sindicales con mayor representación en Sanidad, ¿qué respaldo espera conseguir en las próximas elecciones sindicales del 20 de febrero?

–En las elecciones pasadas de 2014, CSIF fue la segunda fuerza sindical en Andalucía, por detrás del Sindicato de Enfermería, y aquí en la provincia de Cádiz fuimos la tercera fuerza sindical. Y ahora, las perspectivas por nuestra parte son bastante optimistas. Creemos que hemos hecho un buen trabajo de reivindicación a lo largo de cuatro años: hemos sido prácticamente el único sindicato que ha estado en la calle demandando mejoras en el sistema público de salud. Y hemos visto reflejado el apoyo de la ciudadanía y de los trabajadores con un aumento de la afiliación importante. Precisamente por eso, esperamos mejorar los resultados.

–Haciendo balance de los últimos años, ¿qué ha conseguido CSIF?

–El mayor logro que ha conseguido CSIF en estos cuatro años ha sido que se vuelva a la jornada laboral de 35 horas del personal del SAS. De hecho, en Andalucía podemos presumir de ser la única comunidad autónoma que goza de las 35 horas desde hace dos años, y fue un logro de CSIF. Aparte, hemos conseguido la recuperación de derechos que se nos habían recortado a partir de 2012, que fue cuando empezó la época de recortes del Gobierno central del Partido Popular y que luego la Junta de Andalucía también siguió. Entonces, hemos recuperado las pagas extra que se habían perdido, se han recuperado derechos sociales que tenían los trabajadores y hemos reactivado la carrera profesional. Estos posiblemente sean los mayores logros de CSIF en los últimos años y estamos reclamando a los trabajadores que no caiga en el olvido que hemos sido nosotros los que hemos conseguido todo esto.

–¿Qué objetivos se marcan para el futuro?

–Objetivos hay bastantes porque por desgracia la sanidad pública, al ser un pastel muy goloso para la clase política, siempre está en el ojo del huracán. En concreto, nosotros consideramos que la provincia de Cádiz necesita una serie de mejoras en varios aspectos. El primero de ellos es la implementación de plantillas. Las plantillas de profesionales son cortas y en determinadas categorías profesionales son prácticamente inexistentes. Con relación a otras provincias vamos con dos marchas de menos. Entonces, sería interesante hacer una implementación adecuada de las plantillas con respecto a la ratio de enfermos que se atienden a diario. Los cupos de los médicos de Primaria están totalmente desbordados, encontramos en las plantas de hospitalización pocos profesionales para atender a muchos enfermos... Y luego, otra bandera que llevamos a lo largo de estos años y que estamos intentando también hacer hincapié es la mejora de las infraestructuras. Los centros se están quedando obsoletos y habría que ir planificando o bien una renovación estructural de estos centros o bien la implementación a su vez con otros nuevos centros que sirvan para mejorar la red de atención al ciudadano. Estas serían básicamente las dos grandes luchas que nos planteamos de cara a los próximos cuatro años.

"Si la sanidad pública funciona es porque tiene unos profesionales capacitados y comprometidos"

–Otro problema que tenemos es las listas de espera.

–Sí, las listas de espera obviamente es secundario a esa falta de implementación de profesionales. Si no tenemos profesionales suficientes para atender a ese cupo tan desbordado que hablábamos antes de pacientes que necesitan asistencia, lógicamente se nos van acumulando. La administración tiene un compromiso de hacer una primera atención al paciente que lo solicita por parte del especialista en poco tiempo, y eso es cierto que se cumple porque está normativamente reglado. El problema está cuando viene la primera revisión, que ya no hay puesta una fecha en concreto y podemos llegar en algunos casos al año, año y medio, y a los dos años.

–En una concentración reciente en el hospital de Cádiz, CSIF presentó una serie de "reivindicaciones fundamentales" hacia los responsables del SAS, que eran la equiparación salarial, la jubilación anticipada y la carrera profesional.

–Son tres grandes objetivos a nivel de toda Andalucía, y creo que son tres reivindicaciones bastante claras. La equiparación salarial: no podemos estar cobrando por hacer el mismo trabajo muchísimo menos que en otras comunidades autónomas, no nos parece justo. La jubilación anticipada por motivos de penosidad en el trabajo, de riesgo biológico: los profesionales están enfrentándose a enfermedades de continuo, y es algo que está contemplado en la Ley General de Salud. Por último, la carrera profesional, que es simplemente una retribución que se hace a los profesionales por su trayectoria laboral y que ahora mismo no es justa ni es equilibrada. Solamente tienen derecho a acceder a la carrera profesional facultativos y diplomados, el resto de personal que trabaja en la sanidad pública no tiene acceso a esa carrera profesional. Nosotros hemos conseguido reactivarlo, que se ponga encima de la mesa la carrera profesional para todas las categorías y es una lucha que queremos terminar de llevar a cabo.

"Somos escépticos en cuanto a la posibilidad de que haya una clara mejoría de la sanidad con el nuevo Gobierno andaluz"

–¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de la Sanidad en Cádiz?

–Sus profesionales, sin lugar a dudas. Si la sanidad pública funciona es porque tiene unos profesionales capacitados, comprometidos con la sanidad pública e incluso envidiados por otras comunidades autónomas y por otros países. De hecho, vienen aquí a proponerles trabajo desde Inglaterra, Italia, Alemania... Tenemos unos profesionales muy bien formados y muy profesionales, valga la redundancia. Son personas que se las han visto y se las han deseado en los momentos más duros de los recortes. Yo creo que ese es el mayor punto fuerte de nuestra sanidad.

–¿Tiene esperanzas de que con el nuevo Gobierno andaluz mejore la sanidad en Andalucía y, en concreto, en la provincia de Cádiz?

–Siempre se tiene la esperanza de que algo mejore cuando hay un cambio. De todas formas, desde CSIF, que somos un sindicato que no estamos atados de manos ideológicamente, tenemos la capacidad de sentarnos con todos los partidos, y ya nos hemos sentado con PP, con PSOE, Podemos, Ciudadanos y hemos peleado en todas las administraciones y en todas las mesas de negociación con unos y con otros. Entonces, esto nos da la experiencia de que hay que andarse con pies de plomo. Somos escépticos en cuanto a la posibilidad de que haya una clara mejoría; la esperamos, lógicamente, y creo que sería conveniente ya que la sanidad ha estado tan presente durante el discurso de campaña, pues que se vean gestos claros por parte de la administración y haya una mejora importante.