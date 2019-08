“El puerto es la única actividad comercial que tiene Cádiz”

Hablar de la época dorada del comercio gaditano es imposible sin acordarnos del puerto. José Álvarez Portillo, ex comerciante, ex concejal y ex consejero de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, muestra en su libro Pasado, presente y futuro de los puertos de Cádiz y bahía la evolución del muelle gaditano durante los últimos años. Este periódico ha hablado con el escritor para qué cuente de cerca en que consiste este libro y su opinión al respecto.

Tras vivir los buenos años que tuvo el puerto gaditano y su evolución en el tiempo, José Álvarez ha querido plasmar en este libro los problemas que tiene la actividad portuaria. El escritor se declina por el pensamiento de que “la única actividad comercial que tiene Cádiz es su puerto y que éste debería ser un centro comercial desarrollado y moderno para muchas empresas. Por su situación, la ciudad tiene unas características idóneas para atraer un comercio que por desgracia se desvía a otras localidades”.

Álvarez afirma que estamos en un momento idílico para el desarrollo del puerto. “Ahora o nunca. El cambio de gobierno en la Junta de Andalucía podría servir como un revulsivo para reactivar la actividad del mismo”. En el puerto gaditano influyen muchas autoridades, “por lo que parecen también impensables unos pactos entre Ayuntamiento, Junta y Gobierno, o lo que es lo mismo, Podemos, PP, Ciudadanos, Vox y Psoe”. El escritor aún con esto tiene la opinión de que las intenciones van por buen camino.

Un proyecto bien planificado, que aunque es obvio no se produzca a corto plazo, pueda servir para dentro de unos años relanzar la actividad del puerto y la bahía.

“El desarrollo del puerto de Cádiz es de toda la bahía”. Antes de existir los aviones o trenes todo el comercio se realizaba por mar, por lo que es importante también lograr que desde el interior peninsular las empresas se localicen en la provincia, pero estas entidades, antes de elegir Cádiz, prefieren otras provincias con unas mayores facilidades y comodidades en el interior del territorio. La capital debe tener unos medios y accesos que generen tráfico en el puerto, empresas que generen comercio en el puerto.

Otra idea, con más presencia en la actualidad, es la actividad de cruceros. Como opina José Álvarez, “Cádiz no puede convertirse en un centro de llegada de cruceros dedicado a que los turistas se marchen a visitar otras ciudades como Sevilla. Cádiz tiene la ambición de ser puerto base de partida y finalización de cruceros, lo que incluye un mayor gasto económico de los turistas en la ciudad. Aunque por otra parte resulta imposible, ya que casi ningún puerto español posee los medios, convertir el puerto gaditano en un centro para abastecer barcos”.

En el libro de José Álvarez se habla de todo lo que ha contribuido un poco a la decadencia del puerto y la bahía. Desde la llegada de la Casa de la Contratación en el año 1717, tras la que se vivieron muy buenos años comerciales, hasta la escasez de comercio actual. El escritor trata de dar un sentido crítico del adormecimiento de Cádiz, ya que todos lo puertos crecen menos el nuestro, como sucede con Almería o Huelva.

Álvarez opina que no era necesario aún abrir una nueva terminal por ahora “ya que no gozamos de mucha clientela. Las expectativas de crecer están, pero hay cosas que debemos solucionar primero, como es modernizar lo que tenemos, poniendo por ejemplo wifi en la terminal de cruceros y facilitando el acceso de estos turistas a la ciudad”.

Finalizando, el autor comunica que no está en sus previsiones escribir más libros afirmando que no debe dar más la lata con este tema.