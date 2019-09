Aguas de Cádiz limpiará la red de saneamiento de cara a las lluvias de otoño

La empresa municipal Aguas de Cádiz iniciará en esta semana los trabajos de limpieza de choque y de inspección de la red de saneamiento en el casco antiguo de Cádiz de cara a las posibles lluvias del otoño. Está establecido que los colectores, los imbornales y las estaciones de bombeo sean revisados periódicamente para detectar injerencias y comprobar las conducciones en aspectos básicos de conservación y limpieza. Aguas de Cádiz acomete estos trabajos de limpieza de choque y revisión de las redes al menos dos o tres veces al año dependiendo de las zonas.

Estos trabajos se realizan en horario de 7.00 a 11.00 horas en calles principales y de 11.00 a 14.00 horas en calles secundarias o adyacentes, a fin de minimizar el impacto sobre el vecindario y sobre los propios comercios.

La planificación de estas tareas se ha divido en cuatro fases de ejecución de una duración aproximada de una semana cada una. Esta primera semana se acometerá la limpieza de la calle San Francisco y las calles adyacentes, la semana que viene se limpiarán Ancha y Columela, se pasará luego a las calles Rosario y Mendizábal y se terminará este plan de choque en las calles Nueva y otro tramo de San Francisco.

Estos tramos a limpiar, debido principalmente a la ausencia de pendiente disponible, presentan una alta concentración de residuos, toallitas, detergentes y restos de obras que quedan depositados en las tuberías y que es necesario eliminar antes de las lluvias del invierno. En este sentido, Aguas de Cádiz advierte de nuevo a la población sobre el buen uso que se debe hacer de los inodoros e insiste en la necesidad de no tirar toallitas higiénicas, pañales de bebés, algodones, etc, puesto que no se diluyen en la red y producen atascos y roturas en las tuberías, bloqueos en las estaciones de bombeo y problemas en la estación depuradora de aguas.