Aguas de Cádiz limpia el vertido de toallitas de wc que denunció un voluntario ambiental

Dicho y hecho. Tal y como anunció ayer, en declaraciones a este periódico, el gerente de Aguas de Cádiz, Jesús Oliden, personal de la empresa municipal y maquinaría pesada contratada retiraban esta mañana grandes cantidades de algas mezcladas con totallitas higiénicas de una playita situada a la entrada de la ciudad, al filo del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. La limpieza no se ha centrado sólo en el recodo más afectados, sino también en las escolleras colindantes, donde la recolecta ha tenido que ser a mano.

Estos residuos altamente contaminantes fueron el resultado de uno o varios vertidos autorizados por la Junta de Andalucía ejecutados por Aguas de Cádiz para evitar que la red de saneamiento se colapsase durante las últimas lluvias, según explicó a Diario de Cádiz el gerente de Aguas de Cádiz.

La limpieza se produce después de que Álvaro Boto, un voluntario ambiental perteneciente al colectivo Zero Waste, denunciase en redes sociales el vertido y manifestase su impotencia por no poder hacer nada por limpiarlo y su indignación por la "dejadez de las administraciones".

Desde Aguas de Cádiz explicaron que estos "vertidos legales" se deben a que el casco histórico de la capital gaditana no tiene una red de saneamiento de aguas fecales separado de las pluviales y a que en Puertatierra se han hecho algunas conexiones ilegales. Cuando llueve en abundancia es necesario regular el flujo que se envía a la depuradora de Cádiz-San Fernando y descargar presión por los aliviaderos legalmente autorizados. Y como los debastadores que hacen de filtro no dan para contener los millones de toallitas que arrojan al váter los residentes en la ciudad toda esa basura no biodegradable termina en algún punto del litoral, pese a los esfuerzos que desde la empresa municipal se hacen por retirarlas antes de que esto suceda.

El gerente de Aguas de Cádiz ha vuelto a hacer, por enésima vez, un llamamiento a que no se tiren por el váter estas toallitas higiénicas, sino que se depositen en una papelera que finalmente vaya al contenedor gris, tal y como se está difundiendo a través de las campañas de concienciación que la empresa municipal tiene permanentemente en activo. Además, Oliden informó de las mejoras que se están haciendo en la red de saneamiento para evitar este tipo de acumulaciones y las que están proyectadas, como la reactivación del emisario submarino a mar abierto, que llevaría estos vertidos a dos kilómetros de la costa, previo filtrado, en vez de hacerlo en el saco de la bahía, una zona ambientalmente catalogada como sensible.

Los ecologistas vienen advirtiendo desde hace tiempo que estas campañas de concienciación ciudadana no están dando ningún resultado y que se impone la tajante prohibición del uso de estos accesorios de aseo personal. Hay quienes, en su defecto, proponen la imposición de una tasa especial que sirva para costear los cuantiosos gastos que suponen los daños que están causando en el litoral estos vertidos.