Adelante Izquierda Gaditana preguntará en el Pleno sobre el empeoramiento del servicio de autobuses urbanos

Adelante Izquierda Gaditana presentará una pregunta en el Pleno ordinario del mes de agosto del Ayuntamiento de Cádiz sobre el empeoramiento del servicio de autobuses urbanos desde el mes de julio, haciéndose eco de distintas quejas ciudadanas que aluden al elevado tiempo de espera en las paradas aguardando la llegada de los autobuses, y a lo concurrido que están los autobuses -lo que implica que, en muchas ocasiones, haya personas con movilidad reducida que no puedan subir al autobús-.

El grupo municipal de la izquierda en el Ayuntamiento de Cádiz cuestiona al Equipo de Gobierno sobre las frecuencias de paso de autobuses y la flota que está prestando servicio en estos meses de verano. Igualmente, ha registrado otras ocho preguntas sobre distintos asuntos de actualidad en la ciudad que atañen a la gestión municipal.

Así, ha elevado cuestiones sobre la no publicación aún de las declaraciones de bienes de los y las concejalas de la Corporación y el motivo de esta demora; sobre la parálisis actual en las obras del Teatro del Parque; las razones que ha manejado el Equipo de Gobierno para no organizar ninguna actividad festiva este año con motivo del Trofeo; y por qué no se ha abierto aún el periodo de exposición pública del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES) para avanzar a su aprobación definitiva.

En esta línea, ha pedido información también sobre el ritmo de las obras y el destino de las viviendas en construcción en la calle Setenil de las Bodegas; sobre la intención del Equipo de Gobierno en relación al acuerdo con la UCA sobre el uso de la pérgola de Santa Bárbara y sobre la intención de recuperar este equipamiento por parte del alcalde de la ciudad; y también sobre la recogida de basuras en la ciudad, cifras que pueden servir para calcular la población flotante que está soportando Cádiz este verano.

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, destaca que esta batería de preguntas busca incidir en la labor de fiscalización que corresponde a la oposición y que pretende arrojar más luz, más transparencia y más argumentos a distintas situaciones que se vienen dando en la ciudad y que tienen como origen la gestión municipal.