Adelante Cádiz se suma a la Coordinadora por la Sanidad Pública

La Coordinadora por la Sanidad Pública de la Provincia de Cádiz se ha constituido este lunes, integrada por partidos políticos, entidades sociales y sindicales, como diversos ayuntamientos de localidades gaditanas, CCOO, UGT, PSOE, IU, Adelante Cádiz, Andalucía Por Sí, Podemos, Marea Blanca y Facua.

El grupo municipal Adelante Cádiz, representado por la concejala delegada de Sanidad, Eva Tubío, forma parte de esta Coordinadora, que tiene como principal fin defender la sanidad pública, tal y como recoge el comunicado que han rubricado este lunes todas las instituciones, entidades y organizaciones que la integran.

En dicho comunicado, la Coordinadora se compromete a "no permitir en el futuro nuevos recortes en la sanidad pública", dado que “la salud de los andaluces y andaluzas no es una mercancía para privatizar, sino un derecho”. Y recuerdan que la sanidad pública es “uno de los mayores logros de nuestra democracia”, por lo que piden que sea defendida en todo momento.

"Nos preocupa la situación de la sanidad pública en Andalucía y por consiguiente en la provincia de Cádiz, la cual está sufriendo un grave deterioro que perjudica gravemente a todas las personas usuarias del sistema y especialmente a la población más vulnerable. El colapso de la Atención Primaria, y las listas de espera para consultas, pruebas complementarias e intervenciones atrasadas que alcanzan ya a 860.000 pacientes, uno de cada diez personas en nuestra comunidad, son buena prueba de ello", reza en el escrito.

Asimismo, se pone de manifiesto que la irrupción de la Covid-19 ha puesto en evidencia "las debilidades del sistema público de Salud en Andalucía". Debido a la "falta de respuesta de la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos han tenido que asumir competencias que no son suyas. Ayuntamientos, que están haciendo lo que pueden, tomando decisiones con importantes sobrecostes, por ejemplo, en el refuerzo de la seguridad y en el apoyo a vacunaciones y a protocolos de prevención de contagios".

Es por ello que critican al Gobierno andaluz, formado por los partidos de la derecha de PP y Cs y apoyados por la extrema derecha (VOX). La Junta de Andalucía "no reconoce esta realidad y no afronta este deterioro creciente. No se entiende que a la vez presuman de superávit en las cuentas anuales y se esté cayendo a pedazos el Sistema Sanitario Público Andaluz".

Esto lleva a pensar a los agentes que integran la Coordinadora gaditana que el presente Gobierno ha elegido mantener e incluso profundizar esta situación por motivos ideológicos:"Deteriorar la Sanidad Pública para favorecer el paso de los andaluces a los centros de medicina privada, un proceso que ya ha llevado a que 1,7 millones de andaluces tengan pólizas de seguro médico privado, así como para destinar fondos públicos al sector privado mediante conciertos y otras inversiones que benefician a las clínicas privadas en detrimento de la pública".

Ante esto, exige al Gobierno Andaluz un Pacto Por la Sanidad Pública y la elaboración de un Plan de Choque que sea el resultado de la participación de los sindicatos y de otros agentes sociales vinculados a la Sanidad.

Un Plan de Choque que deberá estar dotado de un presupuesto suficiente, que devuelva los recortes realizados que se prolongaron desde 2010 hasta 2021, que asuma el crecimiento de la población andaluza y, sobre todo, de la población de más de 64 años, la que más recursos sanitarios necesita, que ha aumentado en 270.000 personas desde 2009, llegando actualmente a sumar cerca de un millón y medio de andaluces y andaluzas.

Asimismo, el Plan de Choque deberá recoger: Contratación inmediata de 12.000 profesionales mediante contratos duraderos y con salarios dignos, para evitar que se vayan a otras comunidades autónomas y a otros países que le ofrecen estabilidad laboral y mejor retribución; un Plan de financiación Plurianual, procurando que, de manera progresiva, Andalucía cuente con una financiación en Sanidad Pública per cápita, al menos igual a la media nacional; fortalecimiento de la Atención Primaria; refuerzo de la atención en centros de especialidades y hospitales por la tarde; impulso decidido a la salud mental, con ampliación de personal y apertura de nuevos centros de Salud Mental; un Plan de freno a las privatizaciones con una reversión progresiva de todo lo que se ha estado privatizando en los últimos años; y equiparación de los salarios del personal sanitario andaluz a los de la media nacional.

Además de este manifiesto, la Coordinadora va a llevar a cabo otra serie de iniciativas, tal y como ha explicado Eva Tubío. Una de ellas será presentar una moción de adhesión a este manifiesto a los plenos de los consistorios y al de la Diputación Provincial, y también se van a organizar varias acciones dentro de la provincia con objeto de que ir consolidando este organismo antes de elevar sus reivindicaciones en el Parlamento andaluz en conjunto con otras coordinadoras de la comunidad autónoma.

Asimismo, la edil apunta que la Coordinadora por la Sanidad Pública de la provincia de Cádiz "está abierta a todas aquellas entidades, organizaciones y colectivos sociales que quieran sumarse a la defensa de la sanidad pública, universal y de calidad".