Acuerdo entre Sufi Cointer y el comité para firmar el nuevo convenio de limpieza

La empresa que viene prestando el servicio de limpieza viaria y recogida de basura de la ciudad cerró ayer, al fin, un acuerdo con los trabajadores para la firma de un nuevo convenio. Después de años de conversaciones, tensiones e incluso la amenaza de movilizaciones, que obligaron en su día a intervenir al equipo de gobierno para mediar en este asunto, empresa y comité de trabajadores dieron ayer el visto bueno al documento que marcará las relaciones laborales en la limpieza durante los próximos meses.

Entre otros aspectos, el nuevo convenio reconocerá un incremento salarial del 1,5% para cada uno de los años 2016, 2017 y 2018; además de asegurar un incremento de la plantilla (con tres incorporaciones a la plantilla fija y otros tres a los turnos de fin de semana), recuperar la contratación temporal durante cinco meses para los 18 primeros trabajadores fijos de fin de semana, y cuatro meses para el resto de trabajadores del turno de fin de semana; y otras cuestiones sociales, como el incremento del seguro colectivo.

Por todo ello, desde el sindicato mayoritario representado en Sufi Cointer (UGT) se puso de relieve ayer el "logro" que suponía el acuerdo alcanzado, pendiente únicamente de firma.

No obstante, este acuerdo no termina de convencer a otro colectivo dentro del comité, que ayer rechazó los términos pactados y denunció que el convenio colectivo vaya a firmarse sin pasar previamente por la ratificación de la asamblea de trabajadores, "ya que las condiciones que se aprobaron en su día no son las que se han acordado finalmente con la empresa", denunciaban desde Comisiones Obreras, que han querido mostrar su pesar por la situación generada, lamentando que "ni siquiera la mediación del alcalde haya servido para nada".

Esta situación evidencia la ruptura existente dentro de la propia plantilla del servicio de limpieza, que va a tener un nuevo convenio que no convence a la totalidad de los trabajadores y a las puertas de licitarse un nuevo contrato que requerirá, en 2019, un nuevo convenio colectivo.