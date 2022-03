Las AMPAs de la enseñanza concertada reclaman de nuevo entornos escolares seguros en tres centros

La Federación Gaditana de Asociaciones de Padres y Madres de los Colegios Concertados de Cádiz (FEGAMPA) ha denunciado la falta de respuesta por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ante la petición de establecer medidas de seguridad vial en los entornos escolares de tres centros: Rebaño de María, Amor de Dios y San Felipe Neri. El colectivo destaca que hace tres meses mantuvo una reunión en las instalaciones de la Concejalía de Urbanismo con con el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila, y la concejala de Educación, Ana Fernández, sin que aún se haya gestionado la solicitud.

Fegampa lamenta que lleven esperando tres meses "para tres actuaciones tan sencillas, como un paso de cebra en la calle Guillermo J. Chaminade para San Felipe Neri, unas vallas en la acera de la Avenida Juan Carlos I para Amor de Dios y el corte puntual de la calle Trille en el horario de salida y entradas al colegio Rebaño de María, no se pedía nada más".

Se trata de entornos escolares seguros "que es una de las máximas que escuchamos del equipo de Gobierno en muchas ocasiones, se llenan la boca en portadas y titulares de prensa, si hacemos una pequeña búsqueda en las redes, pero la realidad es muy distinta y desde estas líneas queremos hacer saber a los padres y madres de la concertadas que desgraciadamente la seguridad de los entornos escolares dependerá del centro donde estudie su hijo o hija", recalca el comunicado de la Federación.

De esa reunión "los representantes de las AMPAs de estos tres centros nos fuimos con la sensación de que el teniente de Alcalde cumpliría con su palabra de ayuda e intervención, pero... nada más lejos de la realidad, tres meses después el entorno seguro se lo busquen ustedes con sus medios, que el Ayuntamiento no piensa colaborar".

Mas entiende Fegampa que "la no colaboración no le exime de responsabilidad en el caso de que pase algo, por no cuidar el entorno seguro escolar. Desde los centros y desde las AMPAS se les ha avisado por todos los medios posibles, se les ha advertido del peligro que corren alumnos y familias en las salidas y entradas a los centros, se han vivido algunos momentos críticos y situaciones que por suerte no han pasado a mayores".

Incide Fegampa en que "el señor Martín Vila y la señora Ana Fernández tienen la posibilidad de solucionarlo pero no quieren, aunque depende también de la Asociación que se lo pida. Por lo tanto, a los padres y madres de los centros que representamos les pedimos que denuncien ante el Ayuntamiento cualquier anomalía o situación de peligro que observen en las entradas y salidas de los colegios".

Por último, la Federación insiste en que "los entornos escolares seguros no es un programa exclusivo de una parte de los colegios de Cádiz y sí de todos los centros, sean públicos o concertados".