Las AMPA de los centros concertados piden ser recibidas por Junta y Consistorio para temas sobre Covid

Las AMPA de los colegios concertados de la capital gaditana han mostrado su “sorpresa” tras comprobar que tanto la Delegación de Educación como “nuestro” Ayuntamiento han mantenido esta semana reuniones con la representación de colectivos de la Escuela Pública, la Flampa y la Coordinadora, para tratar sobre las medidas anti Covid y la situación de las aulas con puertas y ventanas abiertas en estas fechas de tanto frío. Las asociaciones de madres y padres de estos centros concertados “como no puede ser de otra forma nos alegramos por ello y esperamos que se puedan resolver todas sus peticiones, ante la situación que estamos viviendo”, añadiendo que “el problema es que nosotros no tenemos esa suerte, ya que desde el pasado 25 de noviembre estamos a la espera de mantener la misma reunión, siendo los problemas los mismos para todos los niños y niñas de la ciudad, estudien en la pública o en la pública-concertada”.

Lamentan que “hasta el momento no tenemos respuesta de ambas instituciones para revisar precisamente los mismos temas que parece que en parte se van a solucionar, esperamos que se le de el mismo trato por parte de las dos instituciones a los niños y niñas que estudian en colegios concertados de Cádiz”. Precisan que “solo nos queda recordar tanto a nuestro Ayuntamiento como a Educación que en esta ciudad la escolarización de los alumnos y alumnas en los colegios concertados supera más de la mitad del total”. Las AMPA de los concertados suponen “que ello será considerado a la hora de que las ayudas locales por lo menos sean las mismas, y no se haga distinción por razón de la elección de educación de los padres y madres, al igual que entendemos que las obligaciones tributarias tanto locales como autonómicas no hacen distinción entre la educación pública y concertada”. Dicen estar a la espera de “de una pronta respuesta de ambas instituciones”.