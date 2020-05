El AMPA acusa a Diputación de no mostrar “humanidad alguna”

La decisión de Diputación no ha sentado nada bien en el colectivo de padres y madres de la Institución Provincial por varios motivos. Uno de ellos es porque la manera en la que se ha hecho “es muy cruel”, tal y como relata el presidente del AMPA de la Institución Provincial Gaditana, Mario López, y “no se ha demostrado humanidad ninguna”, ya que al alumnado del colegio se le añade a la presión que tenía por no poder acudir al cole por el coronavirus “el que ahora no puedan estar en el futuro con sus compañeros”.

Han fallado también en las formas, a juicio de López, ya que pocos minutos después de que se reuniera el diputado con los progenitores, “ya enviaron la nota de prensa, por lo que no hemos tenido ni tiempo de comunicarlo al resto de los padres y madres”.

Con respecto al contenido, en primer lugar dicen que “la Diputación, muy fiel a su estilo, se ha dedicado a echar balones fuera” para no asumir su responsabilidad en este tema diciendo que se han visto obligados a dejar la gestión.

Por otro lado, Mario López explica que un convenio de diciembre de 1963 “no puede tener finalización en octubre de 2020”. Lo que ocurre es que la normativa que entró en vigor en octubre de 2016 dice que este tipo de convenios que se firmen desde entonces sólo pueden tener un máximo de cuatro años de duración y, lo s que ya estuvieran rubricados con anterioridad, tendrían una vigencia de cuatro años a partir de que entrara en vigor la ley: “Ellos ya sabían desde 2016 que iba a acabar el convenio y eso lo han ocultado y además aprobaron en diciembre en el Pleno de Diputación que no se iba a cerrar el colegio”.

López afirma que van a seguir luchando para que haya una solución y que se haga un colegio nuevo, que pasaría por un acuerdo entre la Junta y la fundación Aramburu. Y si hay que reubicar a los niños, defienden que sea en el Carola Ribed.