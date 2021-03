En este 8M, Cádiz Abolicionista propone centrarse en las "leyes vigentes" que siguen "vacías de contenido y presupuesto", de tal forma que las hacen inválidas en la práctica, "sin herramientas para ejecutarlas. Queremos unas leyes garantistas con los derechos de las mujeres". Desde la plataforma feminista ponen varios ejemplos: "En España, la explotación reproductiva no está permitida. Entonces, ¿por qué se permite dentro de la universidad publicidad referente a la donación de óvulos o vientres de alquiler? Las leyes se normalizan pero se vacían de contenido para que no haya nada que lo persiga". Recuerdan también hechos como que se acojan en el ámbito universitario congresos sobre el Trabajo Sexual (algo que también sucedió en la Universidad de Cádiz), "en una línea que da a entender que es una opción más. ¿Cuándo van a dejar de entender que el cuerpo de la mujer no está en venta? Si es nuestro cuerpo es nuestro cuerpo, no el de otro".

Otro caso es el de los vientres de alquiler, ilegales en España pero posible de facto gracias a la instrucción de 2010 que permite la inscripción de niños nacidos en el extranjero a través de esta práctica.

Según las abolicionistas es necesaria también una actualización de la Ley de Violencia de Género: "No se sabe lo valiosas que son las leyes, o en qué pueden mejorar, hasta que tienen un recorrido". Según las activistas, la ley debería cambiar incluso el nombre, y pasar a llamarse "Ley de Violencia Machista. No todas las agresiones que suceden en este ámbito se dan dentro de una pareja establecida, por ejemplo. Y también habría que reforzar el Código Penal para que no hubiera lugar a interpretaciones judiciales que hiceran pasar los casos de violación por abusos".

"La trata de menores está prohibida -continúan-, pero no hay una dotación policial que la persiga. Sin leyes que garanticen que se va a cumplir la ley, y que tengan en cuenta efectiva toda la estructura, estamos ante un quiero y no puedo, puro humo. En ese escenario, se corre el riesgo de que manifestaciones como la que ha conseguido ser el 8M terminen convirtiéndose únicamente en válvulas de escape: nos reunimos una vez al año, protestamos y nos volvemos para casa -continúan-. Se llenan las calles de mujeres pero no se puede olvidar que hay leyes que están ganadas pero vacías de contenido porque el poder político así lo quiere".

Un ejemplo comparativo al respecto podría ser la infraestructura que tiene la lucha contra el narcotráfico para luchar contra las narcolanchas: "¿Por qué, entonces, se permite que por nuestras frontera entren menores y mujeres para la trata? Si son captadas tanto aquí como en trayecto o en países de origen, y no tienes servicios para que no pasen, es porque realmente no te importa". Desde Cádiz Abolicionista resaltan que esta línea de reivindicación completa otras cuestiones que sin duda se recordarán en el 8M, como las fallecidas por violencia machistas o a las víctimas de violaciones y abusos, pero "queríamos señalar el fondo, el por qué de todo esto, porque el análisis ha de ser estructural".