2.500 personas al año piden ayuda todos los años a los 1.500 profesionales de la ONCE

Con el pleno respaldo institucional y social de toda la provincia de Cádiz, la ONCE (Organización Nacional de Ciegos de Españoles) presentó esta mañana la Semana del Grupo Social ONCE, un evento de puertas abiertas que se desarrollará hasta el próximo viernes 27 de mayo.

Bajo el lema, 'Los colores son valores', estas jornadas servirán para acercar a la ciudadanía la labor del Grupo Social ONCE. 2.500 personas cada año piden ayuda a los 1.500 profesionales que mantienen a diario un "modelo de servicios sociales único en el mundo", en palabras de Alberto Ríos Mejías, director de la Fundación ONCE en Cádiz y Ceuta.

Ríos explicó que esos valores son los que “guían el rumbo” de una entidad que está siempre “innovando y evolucionando desde la base de la solidaridad, la honestidad para hacer bien las cosas, la humildad para no olvidar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir y el respeto y reconocimiento ganado por nuestros 19.000 vendedores y vendedoras en la realidad de la calle y por los 71.000 trabajadores y trabajadoras, mil más que el año pasado, que llevan en su ADN los valores del Grupo Social ONCE.

"Llevamos diez años consecutivos creando empleo para 10.000 personas con discapacidad cada año", dijo el máximo responsable de la organización en la provincia y la ciudad autónoma. "Y hacemos un esfuerzo específico para atender realidades muy complejas, como las de nuestros compañeros sordociegos, para quienes hemos creado una fundación específica y a los que destinamos 85.000 horas de mediación al año para evitar su sensación de aislamiento", añadió el director de la Fundación ONCE en Cádiz y Ceuta.

En el centro de esta semana se impulsa una campaña informativa sobre la baja visión, un concepto que engloba diversas patologías y que tienen como principales síntomas, entre otros, la visión borrosa, los puntos ciegos, las 'moscas volantes'. los halos alrededor de las luces y la reducción del campo de visión. Una exposición que reproduce lugares emblemáticos de la capital gaditana de la manera que los verían estas personas que padecen Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) o desprendimiento de retina ayudará a concienciar sobre este asunto.

"No vamos a hacer que recuperen la visión, porque no somos Lourdes, pero si se acercan a a nosotros, seguro que les vamos a ayudar a que tengan una vida más autónoma e independiente", dijo Milagrosa Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla. Además, habrá otra muestra de reproducciones de cuadros clásicos, en dos y en tres dimensiones, abiertas para todos los colectivos que deseen visitarla.

Más de 200 actividades componen el programa preparado por la ONCE para esta semana en los centros de Andalucía, Ceuta y Melilla. En la provincia se realizarán desde la sede provincial de Cádiz, en la calle Acacias, y desde las de apoyo de Jerez y Algeciras y de las cinco agencias de las que disopne la organización en territorio gaditano y del sur de España: Chiclana, La Línea, Sanlúcar, Ubrique y Ceuta.

Mañana martes 24 de mayo se montará una mesa informativa en la Plaza de La Catedral, sobre el modelo de prestaciones de la ONCE, dirigida a trabajadores sociales, a oftalmólogos y otros profesionales del sector. También han organizado una una visita a la lavandería de Ilunion y un partido de fútbol en San Fernando entre el equipo de la ONCE y miembros del Cuerpo Nacional de Policía, además de recorridos urbanos con autoridades "para que vean las dificultades con las que nos encontramos", adelantó Milagrosa Rodríguez.

En el acto de presentación intervinieron la delgada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo; la presidenta de la Diputación, Irene García; y la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Helena Fernández, quien puso en valor ser hija de un trabajador de la organización y haber estudiado gracias a una beca de la ONCE. Al evento asistieron también autoridades militares y policiales, representantes sindicales, portavoces de asociaciones de personas con discapacidad, diputados y parlamentarios andaluces y Sebastián Quintero, gerente de los hospitales Puerta del Mar, de Cádiz, y San Carlos, de San Fernando.