10 recetas para no ponerse en "estado de gordura"

Una de las mejores diversiones que puedes tener estos días en casa es ponerte a cocinar. Para que triunfes en la labor y encima no entres en estado de gordura te proponemos 10 recetas con su toque gaditano y que no le perjudican al boquete del pantalón...o a la cremallera de la falda. Ahí vamos.

1. Papas con moscas

La cosas no está tan "chunga" para que te propongamos que te comas las moscas...aunque dicen que tienen Omega 3...o 4. Estamos ante una curiosa receta de Conil que se hace con verduras y unas papitas, todo "guisao en crudo". Lo de las moscas le viene porque lleva como decoración un poco de orégano, cuyas hojas recuerdan a las alas de las moscas. La receta es de la cocinera Antonia Moreno, del restaurante Blanco y Verde de Conil, también conocida como "la reina del cuchareo". Pincha aquí para ver la receta.

2. Ensalada de col y caballitas

Por aquí no somos mucho de utilizar la col para las ensaladas...las metemos en berza, pero no está mal conocer fórmulas para hacerlas en ligerito. Esta ensalada tiene alma de centro europa ya que su autor, el cocinero Thomas Donso, del restaurante Patría de Vejer, es de Dinamarca. La ensalada lleva col rizada, perejil, limón, alcaparras, mayonesa, mostaza y un toque de lo más gaditano, unas caballitas en aceite. Pincha aquí para ver la receta.

3. Vinagreta de espárragos de Alcalá del Valle

Estamos en plena temporada de los prestigiosos espárragos de Alcalá del Valle y además los espárragos tienen más virtudes que un niño de San Ildefonso. La receta que te proponemos, es sencilla, una vinagreta y una de las claves está en cocer bien los espárragos. La ventaja la tenemos en que nos explican como se hace dos virtuosos de este producto José Aguilera y Antonia Jiménez, del restaurante Sabor Andaluz de Alcalá del Valle. Aquí la receta.

4. Hummus de boniatos

El hummus es un plato que está adquiriendo en los últimos años mucha popularidad. Es de origen oriental pero ya se hace en todo el mundo. La originalidad de la fórmula que os contamos es que se hace con boniatos en vez de con garbanzos que es lo habitual. La idea es del cocinero Jesús Sánchez Garvaez del restaurante El Tascón de la Pasajera de Conil. Es de esas recetas que llaman saludables porque lleva también frutos secos y la carne no aparece ni en el horizonte. Aquí la receta.

5. Garbanzos con tomillo...y sin pringá

Son unos garbanzos "anipringados", término tapatológico que refiere a platos de legumbres en los que no aparece, ni en espíritu, el bamboleante tocino de papada o la morcilla serrana. Estos garbanzos, que están exquisitos, dicho sea de paso, van guisados con verduritas, un poquito de huevo duro y el tomillo propiamente dicho, que da el toque de gracia. La receta es de una las grandes cocineras que ha dado la Sierra de Cádiz, María Moreno, del desaparecido restaurante El Convento de Arcos. Aquí la receta y hasta en video.

6. Arroz con tomate...con huevecito en medio

Un plato de esos calentitos que te hacen reconfortarte con el mundo. Es un refrito de tomate al que se le pone arroz al final. Lo suyo es que quede caldosito. Se le puede poner "un premio" en medio...si es domingo y es un huevo frito de regalo para cada comensal. La fórmula, huevo frito incluido, es del cocinero José Sánchez, del restaurante El Roqueo de Conil. Pinchando aquí está la fórmula magistral.

7. Almejas con espinacas

Una fórmula sibarita para comer las almejas...pero con una gran ventaja, que no engorda a no ser que te "jarte" de mojar pan en la salsa...pero ahí se ruega contenerse, que no hay que olvidar, aunque con este jaleo se olvida todo, que estamos en Cuaresma. El plato lo ponen en el restaurante El Faro de Cádiz donde es un histórico. Aquí la receta.

8. Tacos "verdes" de cogollos y caballas de Tarifa

La fusión está de moda. Aquí se fusiona una fórmula mejicana como son los tacos, aunque versionada en "especial delgacentro" ya que se sustituye la torta de cereales por una hoja de cogollo de lechuga. Esta se aliña con verduras y todo un tesoro, unos filetes de caballa de la conservera Virgen del Carmen de Tarifa. La receta es de Juan Carlos Borrell de la taberna La Sorpresa de Cádiz. Aquí la fórmula.

9. Aliño de ajo calabaza

Una ensalada habitual del tapeo gaditano son las zanahorias aliñas. La cocinera Petri Benitez de la Venta Melchor de Conil, una de las mentes más imaginativas de la zona, traslada este plato a las calabazas. Para aromatizarla un poquito de comino. Otra curiosidad es que la calabaza se prepara con su cáscara. Aquí la receta.

10. Las alcachofas del bar Juanito de Jerez

Terminamos esta lista de recetas para que los estómagos no aumenten de tamaño con todo un clásico de la cocina de la provincia, las alcachofas al estilo del bar Juanito de Jerez, un plato con cerca de 80 años y que sigue en la carta del mítico establecimiento jerezano. La receta es de Faustino Rodríguez. Aquí la fórmula magistral.

