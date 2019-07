Llega a la Bahía de Cádiz la hamburguesa de guisantes que parece de carne

Hace poco tiempo que llegó a España la Beyond Burguer, la hamburguesa hecha de proteína vegetal que se asemeja mucho a la carne. “Hasta en la mordida”, explica Manuel Moreno, uno de los propietarios de la hamburguesería chiclanera Home B.

Creen que son los primeros en conseguir este producto en la Bahía de Cádiz -han oído que alguien se les ha adelantado por días en Algeciras- después de meses a la búsqueda de un proveedor que se lo ofreciera a un precio razonable. Ellos siempre han tenido una hamburguesa vegana, pero esta ha logrado convencer hasta “a un auténtico carnívoro”, el otro socio de Home B, Antonio Morales.

En el establecimiento chiclanero han colocado folletos en las mesas para explicar sus clientes qué es la Beyond Burguer. En ellos la describen como “La primera hamburguesa del mundo 100% a base de plantas que sabe y parece carne”. Las reacciones están siendo buenas: para los españoles están siendo un descubrimiento, pero muchos extranjeros conocían ya este nuevo producto.

La burguer vegana -y sin gluten- se sirve al precio de las hamburguesas gourmet del establecimiento, a 9,95 euros, una cifra que representa “ganancia cero” para el establecimiento, porque esta carne vegetal es cara, explica Moreno. Al igual que el resto de sus hamburguesas, se puede combinar con los ingredientes que se prefiera.

¿Qué es la hamburguesa Beyond Meat?

El producto del que hablamos se llama hamburgusa “Beyond Meat”, que traducido resulta más allá de la carne, y es un preparado que realiza la empresa del mismo nombre, Beyond Meat con sede en Los Angeles, Estados Unidos y que está en la vanguardia de una nueva generación de alimentos realizados con productos vegetales pero que simulan ser cárnicos. La idea de esta firma es satisfacer las necesidades de personas que no quieren comer carne, pero también disminuir la contaminación del planeta por todo lo que genera la cría de animales con el objetivo de obtener su carne.

La Beyond Meat tiene como ingrediente principal una proteina de los guisantes. Además lleva fécula de patata y remolacha que es lo que sirve para darle el color característico que se parece a la carne real. Además lleva aceite de coco, de girasol y de colza, algo de zumo de limón y también manzana. Entre sus ventajas está que no lleva gluten, ni colesterol, ni tampoco soja. Además la empresa asegura que para su elaboración no se utilizan vegetales “transgénicos”.

