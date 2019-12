Seis lecciones de cocina "en gaditano" que tienes que seguir para que tu comida navideña salga de 10

Da igual si celebras la Navidad o el solsticio, si tus regalos los traen los Reyes o Papá Noel: lo auténticamente importante en estas fechas es que el jamón esté cortado en condiciones y el marisco, bien cocido. Aquí puedes conseguir estas cosas y unas cuantas más que te van a hacer mucha falta ya mismo, en estos seis consejos...con video incluido...y si no te quieres meter en lios...al final del artículo también te damos una solución.

¿Cómo cocer los langostinos y chupar las cabezas?

Lo suyo es poner en la mesa langostinos de Sanlúcar, no de esos que venden en los supermercados que son de piscifactoria y las cabezas más que a coral le saben a Frenadol. Pero la clave está en como cocerlos para que no queden secos. Para ello hemos pedido consejo al gran "domador" de langostinos de Sanlúcar, Fernando Hermoso el de Casa Bigote de Sanlúcar. Te enseñamos como se cuecen...lo de chupar las cabezas...ya los gaditanos cuando nacen lo traen aprendido.

En esta receta Fernando Hermoso nos dice como se cuecen los langostinos. Pincha aquí.

Y en este video nos muestra el proceso con todo detalle. Pincha aquí.

¿Cómo cortar la loncha perfecta de jamón y que tu cuñao no se queje de que está "sabrosito"?

Un mal jamón puede estropearte una comida de fiestas navideñas. El anfitrión perfecto es el que lo corta delante de los invitados con la misma elegancia con la que Rafa Nadal te gana set y partido. Lo primero es saber comprar la pieza, para que no te salga "rancia" y luego hacerse de buenos cuchillos para que la operación salga mejor que un pasodoble del Noly. Lo del cuñao que se queja de que está sabrosito...no tiene solución...dale choperpol. Para aprender a cortar un jamón en condiciones pedimos consejo al maestro costador de Montesierra, Bartolomé Piñero

En este tutorial (clase dicho en fino) Bartolomé nos enseña todo lo que hay que saber sobre el mundo ajamonado. Pulsa aquí.

En este video de 3 minutos más o menos, Bartolomé deshuesa y corta un jamón, que parece un concierto de violonchelo. Pincha aquí.

¿Cómo se come un bogavante? y sin hacer el candao

No sé si te habrá ocurrido alguna vez. Tu primo que tiene una cuenta en el banco de gorda como una sandía de Conil pone como aperitivo del almuerzo de Navidad un bogavante para cada comensal. Te ponen el bicho por delante y tú no tienes ni idea de como meterla mano. Casi llorando dices que no te lo comes...porque te quieres reservar para el pavo. Si ves la clase de cochura y disfrute de un buen bogavante del cocinero José Pérez del restaurante El Roqueo, eso no te pasará y pareceras un experto bogavantista.

Si quieres ver el video de José Pérez y el bogavante, pulsa aquí.

¿Como lograr que el pescado al horno quede jugoso y que las patatas se chupen todo el caldito que suelta el pargo?

Tu madre se cuela en casa el día 23 con un pargo de 5 kilos y te dice...toma hijo para que lo hagas al horno. Tu notas que el pescado te mira como diciéndote te la voy a dar mortal...pero aquí está la solución. Si hay un restaurante en la provincia que es famoso por sus pescados al horno es el Faro de Cádiz...al ataque. Tu madre quedatá tan emocionada que te pedirá que le hagas otro para Año Nuevo...a que te hace ilusión.

Aquí la receta del pescado de roca al horno de El Faro. Pincha.

Aquí el video con las jugadas fundamentales para que el pargo quede jugosito. Pincha aquí.

¿Y si toca cordero?

No siempre tu madre se cuela con un pargo, puede ocurrirte algo peor, que tu padre tenga un amigo en Prado del Rey y le regale un cordero lechal de la Sierra de Cádiz. Tú a lo máximo que has llegado es a hacer los filetitos para los serranitoe pero cualquiera le dice a tu padre que no habrá cordero...Aqui tenemos expertos para todo. En este caso una experta, María Moreno, que regentó uno de los restaurantes que más alegrías han dado en la Sierra de Cádiz: El Convento.

Esta es la receta del cordero en salsa de El Convento (incluye fritá de papas). Pincha aquí para verla.

Aqui el video de María Moreno haciendo el cordero. Pincha con ganas.

...y de postre pestiños al estilo de Jerez

Tú que eres de los chiquititos o de esos que son como portaviones...pero con miel. Aquí siempre somos partidarios de la moderación y por eso para la última lección de este curso rápido para triunfar en las fiestas navideñas nos vamos a Jerez, para que la Asociación Gastronómica El Espartero nos enseñe como amasar, cortar y enmelar unos buenos pestiños.

Para ver la receta de los pestiños al estilo de Jerez, pulsa aquí.

Para ver el video con la receta, pulsa aquí.

Pero si a pesar de todo...tú no eres de estudiar, y la cocina nada más que la quieres ver para beberte un vaso de agua, aquí tienes la solución definitiva una guía de restaurantes y tiendas que te ofrecen los platos ya hechos. Pulsa aquí para ver la solución para flojos y negaos, en general.