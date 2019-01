Jereces "maridados" con flamenco en Madrid Fusión

Josep Roca, uno de los tres hermanos que regenta el restaurante El Celler de Can Roca, uno de los más importantes del mundo y un reconocido admirador de los jereces, volverá a maridar los vinos de Jerez y el flamenco, esta vez en Madrid Fusión. El importante evento gastronómico anuncia en su programación para las cinco y media de la tarde de la tercera y última jornada, la del 30 de enero, la cata ‘Jerez entreverao, un diálogo entre jereces y flamenco’. El jefe de sala y sumiller de El Celler de Can Roca no estará sólo en el escenario de la sala polivalente del recinto: lo acompañará el guitarrista Diego del Morao.

Es la segunda vez que ambos se unen para maridar vinos y música. Ofrecieron hace unos meses una cata magistral de igual nombre en el Sherrymaster de Tío Pepe (González Byass también patrocina la actividad del Madrid Fusión). En esa ocasión, el sumiller -según descripción de la bodega- “navegó por la magia que encierran los vinos de jerez, llenos historia y sentimientos. Lo hizo a través de una selección de exclusivas e inéditas añadas y palos cortados” -entre ellos el Fino de Añada 2010 y Fino de Añada 2011, dos Vinos Finitos procedentes de una sola bota que permanecieron 8 y 7 años en crianza estática. Diego del Morao interpretó distintos palos del flamenco asociados a los vinos que el sumiller había seleccionado en bodega de la mano de su enólogo, Antonio Flores. La imagen que ilustra esta información corresponde a esa cata y es de González Byass.

La representación gaditana

La provincia gaditana no sólo estará presentes en forma de vinos y flamenco; el Reale Seguros Madrid Fusión 2019, que es como en realidad se llama la convocatoria, ha dejado su espacio a Ángel León de Aponiente, Juanlu Fernández de LU Cocina y Alma de Jerez y Daniel Ramos de la pastelería La Cremita de Chiclana, que también intervendran en el congreso.