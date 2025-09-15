Vuelta ciclista

Resulta raro aplaudir a quienes boicotean la Vuelta por la mañana y mandar 15 mil policías a Madrid por la tarde . Lo normal hubiera sido que, por este orden: que la UCI hubiera prohibido la participación del equipo de Israel , que la organización de la Vuelta les hubiera retirado la invitación o , en último extremo, que el Gobierno hubiera obligado por razones de seguridad a que la Vuelta acabase el sábado . En todo caso, éxito total de los activistas propalestinos.