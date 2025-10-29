Viene tormenta en el PSOE

De aquí a nada el PSOE tendrá que hacer lista electoral para las autonómicas y entonces se desatará el huracán . Fernando López Gil querrá seguir e ir de número uno porque para eso ocupa un nivel elevado en la ejecutiva regional. Irene García querrá repetir , no tiene otro sitio donde ir. Ambos enfrentados a la ejecutiva provincial de Ruiz Boix . La dirección provincial querrá colocar a los suyos , y no van a sacar más de tres . Habrá lío . Ayer , sin ir más lejos, no estaban en la Diputación los alcaldes de San Roque , San Fernando y Chiclana, ojo al dato que decía el Butanito.