Valencia

Cuando una chirigota callejera hizo una broma sobre el edificio que había salido ardiendo en Valencia, al alcalde de Cádiz le faltó tiempo para llamar a la a la alcaldesa de la ciudad levantina para expresarle su solidaridad y puso en las redes sociales una crítica a la chirigota. Es decir, prefirió defender a una compañera de partido antes que a unos vecinos de la ciudad que preside. Ahora Valencia le disputa a Cádiz la Sail GP, esperemos la misma energía en Bruno García, aunque moleste a su camarada.