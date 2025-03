Tos iguales

Chiste: se ven a cuatro jugadores con las cartas sobre la mesa y uno dice -Algo va mal, los cuatro no podemos tener repoker de ases. Lo mismo me pasa a mí con los avales de los dos candidatos del PSOE: salen más avalistas que militantes, las cuentas no cuadran. Por cierto , sigo sin apreciar diferencias en los ruices salvo que Ruiz Boix es más arisco y Ruiz Arana parece más amable.