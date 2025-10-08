Tortura sibilina

Vuelvo a expresar mi opinión: LaFlotilla ha tenido un efecto catalizador sobre la opinión pública contra el genocidio que practica Israel en Gaza. No tenía como objetivo llevar suministros a la Franja, ellos sabían de antemano que serían interceptados por la Armada israelí, a pesar de los cual se enrolaron en los diferentes barcos. La inmensa mayoría decidieron dedicar tiempo y esfuerzo a esta noble misión. Ha habido algunos que solo querían protagonismo con la excursión, que subían a las redes sociales su crucero, eran los menos y eso no desmerece el trabajo de los demás. Deberían haber sabido que la policía de Israel no los iba a recibir con los brazos abiertos, que los iba a maltratar. Me ha llamado la atención el significado de "tortura" para algunos, que dicen haber recibidio "tortura sibilina". Torturas las que se practicaban en la comisaría de Isabel la Católica, la que recibió Manolo el Gitano, las que recibieron Willy Meyer y Julia Hidalgo a manos de Billy el Niño. Eso eran torturas.