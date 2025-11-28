Tardes de gloria

El día que Bruno puso de concejala de Vivienda a una mujer cuya única virtud es ser copropietaria de una empresa inmobiliaria se veía venir que iba a dar grandes tardes de gloria, y esto no ha hecho más que empezar. Pone de gerente a una ex concejala del PP , se va a una feria de empresas inmobiliarias con seis trabajadores de PROCASA. Ahora presume de que se van a construir 100 viviendas en cuatro años , lo que no cubre ni el 0,01% de las necesidades de la ciudad. En estas manos estamos.