Los Soprano de IU

Así llaman al grupo de dirigentes de Izquierda Unida de Málaga que mediatizan la organización. Amanda Meyer y su pareja Toni Valero, Ernesto Alba y su pareja Tony Morillas. Ellos promovieron la candidatura de Antonio Maíllo que liquidó en un plis plas a Sira Rego, ministra del Gobierno de España. Pusieron al propio Toni Valero de coordinador provincial de IU. Ahora van a imponer a Ernesto Alba , secretario general del Partido Comunista de Andalucía, como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Ernesto Alba es de Conil, fue autor de algunas malas comparsas, se fue a vivir a Málaga y allí ha tocado el cielo con las manos: nunca IU ha llegado a menos ni Ernesto Alba a más. Esa plaza la ocupó gente como Fernando Soto, Felipe Alcaraz y Julio Anguita, por citar algunos. Vamos a menos. Ernesto Alba no sirve ni para concejal de su pueblo. Por supuesto, todos viven del presupuesto, incluso aquel infame eurodiputado , Manu Pineda, también de la pandilla.