Una sociedad irresponsable

En esta sociedad la gente piensa que sus actos no tienen consecuencias . Siete tipos cortan calles , queman contenedores , le tiran objetos a la policía y luego pretenden que no haya consecuencias en lugar de admitir los hechos con gallardía y valor. Uno de CTM decía que como reivindicaban derechos no es delito. Por cierto, quienes decían que la lucha del Metal era una forma revolucionaria : consiguieron su puntito de más en la subida salarial y a casa.