El síndrome del tertuliano

Me pasa con la Iglesia Católica como con el PSOE y Adelante: no formo parte de esas peñas así que allá cada quien. Lo que no resisto es la tentación de comentar lo que hace cada uno . El PSOE y Adelante piden la dimisión del obispo de Cádiz , lo que resulta sorprendente porque el Zornoza dimitió en julio del año pasado, podían haber pedido el nombramiento de otro prelado, lo que hubiera dejado claro lo ridículo del tema al pedir que nombren a otra persona en una organización de la que no forman parte, que se sepa. Por otra parte parece que es lo que va a hacer el Vaticano aunque no haya Nuncio en España . Es como si el obispo se hubiera metido en las primarias del PSOE con algo así como que en San Roque se hicieron afiliaciones masivas lo que determinó el resultado. Sería absurdo ¿no? No hablo siquiera de la presunción de inocencia ni otras minucias que en España no parece tener importancia. Otra cosa es hablar de los abusos en el seno de la Iglesia, porque afectan a muchas víctimas, está por ver todavía si este es el caso, del dinero que recibe la Iglesia, de los colegios religiosos concertados, de cuando la jerarquía eclesiástica se entromete en las decisiones políticas, son asuntos de interés público. El resto es hablar por hablar. Por último: Zornoza le debe a sus feligreses, entre los que no me encuentro, una carta de despedida, al menos cuando se aclare todo, creo yo.