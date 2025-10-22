La Semana Santa es de derechas

Por si alguien tenía dudas, la Hermandad de la Santa Cena ha despedido a un capataz por decir que Jesucristo sería socialista si viviera . Es concejal del PSOE y de una ingenuidad rayana en la puerilidad. Sí pensaba que hay libertad de expresión , se equivocaba . Esa cofradía , como el resto, están gestionadas por gente de derechas, en algunos casos de extrema derecha. Luego los de El Último Tramo se ofenden y dejan de hablarme porque digo que son de Vox. Pobrecillos.