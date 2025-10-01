San Sebastián

No estoy muy seguro de que la solución al Castillo de San Sebastián sea su transferencia al Ayuntamiento. Cualquier solución requerirá ingentes recursos que el Ayuntamiento no tiene. Supongo que al Estado le parecerá maravilloso deshacerse del marrón,el Ayuntamiento le hará un repellao y a otra cosa. Por cierto: bien haría el alcalde en buscar el proyecto que hizo Alberto Campo Baeza. En su defecto, hacer un concurso de ideas a escala nacional, invitando a los mejores estudios de arquitectura.