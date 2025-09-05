La quita de deuda

Es obvio que esto que nos venden como una gran ventaja para todos tiene más trampas que una película de Fú Man Chú, perdón por el comentario viejuno. Fue un acuerdo PSOE-ERC para la investidura de Pedro Sánchez, la quita para Cataluña. Luego el Gobierno, con la candidata socialista a la presidencia de la Junta al frente, lo hizo extensivo a todas las comunidades con objeto de taparse las vergüenzas. De resultas de lo anterior, la comunidad con una quita mayor es Andalucía, más de 18 mil millones de euros. Es cierto que la deuda pasa de las comunidades al Gobierno de España, lo que quiere decir que sigue en el Estado pero apuntado en libro diferente. Y no es menos cierto que el gran problema de Andalucía es la financiación, no la deuda. Pero dicho lo anterior ¿no sería mejor aceptar esa quita y dejarnos de partidismos? Digo yo.