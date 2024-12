Premio Cortes de Cádiz

Me parece perfecto que se recuperen los premios Cortes de Cádiz, siempre y cuando tengan el prestigio que tuvieron cuando se le dio a Serrat, a Vargas Llosa, a Mujica o a Lula. Me pareció indecente lo que hizo el Kichi con la entrega del último premio, al que no acudió nadie del Equipo de Gobierno, lo que dice mucho de la catadura moral de algunos.