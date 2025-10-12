Premio Cortes de Cádiz a María Corina Machado

Fue en 2015 con Teofila de alcaldesa . Luego llegó Kichi y no quería entregar el premio concedido a María Corina junto con Leopoldo López y Antonio Ledezma. Se hizo un acto casi clandestino en Madrid . Recordaba esta infamia a raíz del silencio del Gobierno de España por la concesión del Nobel de la Paz a la líder venezolana y las canalladas de Pablo Iglesias comparándola con Hitler. Por cierto, no se ha resuelto la concesión del premio de este año.