Pregoneros

He de reconocer que no me interesan nada los pregones. Fui a los de Quiñones, Alberti y Carlos Edomundo de Ory. Me interesaron los de Carlos Cano con Burgos y Sabina. El resto me han resbalado por completo, no les he visto la gracia, alguno he visto por encima en la tele, muchos me han parecido un mamarracho, como el de Pablo Carbonell, otros es que el pregonero en cuestión no me producía la menor curiosidad. Así que el bombo que se le ha dado al Caricato de Dos Hermanas me parece fuera de lugar, como si le hubieran dado el Oscar o el Nobel. Es un Gracioso de Ventorrillo, pelotilla para con Cádiz, con esa exageración con la que los sevillanos pretenden dar coba a Cádiz, todo es "la grassia y el age" y el resto de tonterías propias de indigentes intelectuales Así que prometo mi ausencia.