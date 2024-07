Plataformas

Como el Selu: yo que durante 12 años creé todo tipo de plataformas para las causas más diversas, unas con éxito y otras no, me parece muy bien que se creen en Cádiz las que haga falta, con más o menos razón. La ciudad es de todos y me parece fantástico que la gente se organice para defender aquello en lo que cree, caso del Campo de las Balas. Lo del Cerro del Moro es diferente, porque defienden sus propios intereses, no el interés general.