Oposiciones en Diputación

61 compañeros se han presentado a las oposiciones para dos plazas de periodistas en la Diputación. Mucha suerte a todos, a unos más que a otros, por supuesto. Algunas sorpresas entre la lista de admitidos, sobre todo a los que ejercen ahora como asesores o los que ya tienen plaza en la Diputación. Por supuesto todo el mundo tiene derecho a mejorar su situación. Así que ahora tendrán que ponerse a estudiar como locos todos los que de verdad tengan interés . Como dijo el torero "suerte para el que la necesite"