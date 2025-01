La Montero

No cabe duda que la ministra de Hacienda es mucho mejor candidata que Juan Espadas, dicho lo cual pronostico que va a perder . Me parece fuera de lugar ser parte importante del Gobierno de España y oposición en Andalucía , eso por no hablar del momento en el que María Jesús Montero pacte el privilegio para Cataluña denominado “financiación singular”. Gobernó Andalucía durante años así que muchos de los problemas que ella denuncia vienen de su época .