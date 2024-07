Más EREs

Comprendo que Chaves no haya podido decir otra cosa pero no es verdad que su partido le haya apoyado estos 10 años. Todo lo contrario, le obligaron a dejar el carnet, como a Griñán, y no querían verle ni en pintura. Ahora se suben al carro de manera oportunista . Otra cosa: dudo que esto sea el fin del gobierno del PP en Andalucía .