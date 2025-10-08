Maribel y la extraña familia
Como cantarían "Los que ponen la primera piedra" dirigido a Maribel Bueso: no trabajes tanto por Cádiz que no hace falta. 80 mil eurazos más complementos, una pasta, como si ficharan a Laime Yamal cuando toda su carrera la ha hecho en la misma Procasa, no se ha fichado a alguien con una trayectoria profesional excelente. Bien es verdad que quien la ficha es Ana Sanjuan, propietaria de varias empresas inmobiliarias. Con estos bueyes aramos.
También te puede interesar
Lo último