Maribel y la extraña familia

Como cantarían "Los que ponen la primera piedra" dirigido a Maribel Bueso: no trabajes tanto por Cádiz que no hace falta. 80 mil eurazos más complementos, una pasta, como si ficharan a Laime Yamal cuando toda su carrera la ha hecho en la misma Procasa, no se ha fichado a alguien con una trayectoria profesional excelente. Bien es verdad que quien la ficha es Ana Sanjuan, propietaria de varias empresas inmobiliarias. Con estos bueyes aramos.