Marcha contra el cáncer

No sé de qué sirve correr contra el cáncer. Lo he pensado siempre, no se va a acabar con el cáncer porque unos cuantos corran, ni siquiera se va a mitigar el problema, es una mera pose, como si unos estuvieran contra el cáncer y otros a favor. Eso lo pienso de todas estas carreras contra cualquier maldad del mundo. Dicho lo anterior: podrían correr contra las tropelías hechas por el SAS con los cribados del cáncer de mama, esa sí sería una buena carrera.