Manifestaciones puretas

No sé si han apreciado ustedes que a las manifestaciones convocadas por la izquierda nada más que van viejos, sea cual sea el motivo. En lo de Gaza quizás fueron algunos jóvenes, pero las de la sanidad pública y las pensiones están llenas de viejos, y eso que a los viejos nadie les va a quitar su pensión. El domingo frente al Supremo había nada más que puretas, como si Álvaro García Ortiz fuera un pobre gazatí o ucraniano sometido a violencia, cuando es un cargo público muy bien remunerado nombrado por el Gobierno, con una vida muy confortable, y sin que se conozca la sentencia no se puede hablar muy alto. Gran ridículo de la pareja Garzón-Delgado. La gente ha perdido el sentido del pudor.