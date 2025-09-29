Su majestad el coche. Por Fernando Santiago

SU MAJESTAD EL COCHE

La Junta ha aprobado de manera provisional el tercer plan de movilidad en el ámbito de la Bahía de Cádiz, a la espera de su publicación en el BOJA para que tenga efecto. Desde aquídigo que no servirá para nada. Cuando se hizo el primer documento de coordinación del planeamiento, hace 40 años, se dijo que se trataba de fomentar el uso del transporte público para reducir el uso del vehículo privado. En aquella época, con un solo puente, el 80% era en transporte público y el 20% privado. Se propuso el tranvía y varias líneas en barco, que con el paso del tiempo y no sin dificultades se han conseguido. Pues bien, ahora el porcentaje es 89% en vehículo privado y 11% público. En aquella época ya tenía Carlos Díaz , siempre tan de derechas, la perra con un nuevo puente, en lugar de fomentar el uso transporte público. Los técnicos se plegaron a los deseos políticos y con tropiezos se hizo el puente de la Constitución inaugurado hace 10 años, a base de 500 millones de euros y enchufar más coches en la ciudad. Todo el eje desde el entronque del puente hasta la rotonda del Casco Antiguo se ha llenado de aparcamientos. Ya se avisó cuando se hizo el del Campo del Sur, se repitió cuando hicieron el de San Antonio, luego los suelos que ha cedido el puerto se han destinado a grandes bolsas de aparcamiento. La extensión de las zonas restringidas en diferentes barrios (Bahía Blanca, Loreto, la Barriada) han provocado protestas vecinales: todo el mundo quiere aparcar gratis en la puerta de su casa. El 75% del espacio público de la ciudad está destinado al coche, cuando Cádiz debe ser de los vecinos, no de las máquinas que se compran para presumir de estatus social. En El Puerto y San Fernando han acordado para el año que viene la gratuidad de los autobuses urbanos, mientras en la ciudad de Cádiz son cada vez más viejos y contaminantes, se estropean cada dos por tres. Es difícil pedirle a la gente que use el autobús si estos con incómodos , encima nunca se sabe qué va a ocurrir. Para qué hablar de la zona de bajas emisiones, que debería haber estado en funcionamiento en enero , se han puesto algunas cámaras , aún estamos a la espera. Estoy convencido que dentro de varias generaciones el uso del coche será residual, por contaminante, por caro, por insolidario, sobre todo si de una vez las instituciones públicas acometen una política de fomento del transporte público, con vehículos más cómodos y más baratos, con mayor frecuencia e interconectados. Que la gente se busque otra manera de vacilar ante sus vecinos, el coche es una catetada .

Fernando Santiago