Luz, más luz. Por Fernando Santiago

LUZ, MÁS LUZ

En 1980 se encerraron en el convento de Santo Domingo un grupo de lo que hoy llamaríamos activistas, entonces conocidos como “Los parados de Santo Domingo”, liderados por los hermanos Jiménez, Pepe, tristemente fallecido, y Lorenzo, hoy el Ciudadano Lorenzo. Llevaron a cabo todo tipo de actos para llamar la atención, comer en El Faro y a la hora de pagar decir que se la pasaran al Ayuntamiento , por ejemplo. Cuando aquello empezó a llamar la atención y a recabar el apoyo de la población, Luis Pizarro ideó la manera de buscarles trabajo a todos, la mayoría se pasaron muchos de la CNT a la UGT . Unos entraron como fijos discontinuos en la playa ( recordarán la que se lió porque usaron una bandera de España para limpiarse), otros en el Mora, algunos en Diputación, otros en el Ayuntamiento (como Pepe) y para los demás se buscó la fórmula de que crearan cooperativas a las que les adjudicaban servicios, como la limpieza de fuentes, de alcantarillas , las carrozas de carnaval, los exornos y la iluminación extraordinaria, por supuesto sin concurso. A la iluminación fue a parar el Ciudadano Lorenzo, hoy custodio de las esencias revolucionarias. Durante años se ocupó de la iluminación extraordinaria de la ciudad, cuando ha llegado la hemorragia de las luces ha terminado por hacerse cargo una gran empresa de Puente Genil, Ximénez, que se está haciendo de oro gracias al catetismo de nuestrs gobernantes. No sé si el que se desparramó fue Abel Caballero en Vigo, si no fue el primero sí es el que con más énfasis se ha puesto al frente de la gran catetada navideña con la iluminación. Luego vino Málaga, después San Fernando, así sucesivamente. Entró entre nuestros gobernantes una fiebre de haber quién la tiene más grande, tan machirulo, azuzados por el éxito de Vigo. Hay gente que se va a Málaga porque la calle Larios parece un quirófano. Un derroche de dinero a mayor gloria del alcalde de turno. El Kichi cometió algún error a la hora de la iluminación extraordinaria, quizás porque ya no estaba Félix Merchán en Compras , se pasaron los plazos o se hicieron mal los pliegos. Ahora colocan unos mamotretos en la Avenida que duran hasta que pasa el carnaval, llenan de cachivaches las plazas, convierten las calles en un plató. Incluso dicen que eso sirve para que la gente consuma más, no sé donde está la gracia del despilfarro de energía y de recursos municipales. En proporción Cádiz gasta más que Málaga y Vigo, aunque luego haya calles a oscuras. a política se ha convertido en un espectáculo, más dinero y esfuerzos que a resolver problemas .

Fernando Santiago