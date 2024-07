Libertad de expresión

Me parece muy bien que se endurezca la ley de publicidad institucional como ha anunciado el presidente del Gobierno, para evitar que se use el dinero público con fines partidistas . También me parece bien que sea obligatorio dar a conocer la estructura accionarial de los medios. Lo que me parece fatal es que esto se haga por los líos de la mujer del Presidente.