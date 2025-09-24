Juicios

Dos juicios paralelos que promueven reacciones en cada trinchera. El novio de Ayuso va a juicio por fraude fiscal, falsedad documental y más cosas, ya saltaron MAR y los ayusers del mundo a criticar a la jueza por abrir juicio oral. En Badajoz va al banquillo el hermano del presidente por prevaricación y otras lindezas , junto que él secretario general del PSOE extremeño, por cierto . Saltaron los del Equipo de Opinión Sincronizada a criticar a los jueces , cómo no. Un bando y otro se sienten perseguidos . A mí me satisface ver a los dos en el banquillo.