Integración puerto-ciudad

A ver en qué queda todo esto, aparte de la propaganda que ahí gana. La propuesta más ambiciosa sobre la integración del puerto en la ciudad la hizo González Fustegueras y la presentó Rafael Román con el título de Gran Plaza del Mar, para eliminar el tráfico de superficie en el tramo comprendido entre plaza de Sevilla y plaza de las Tres Carabelas. No ha tenido éxito. Por ahora no prospera el hotel de cinco estrellas ni el aparcamiento en La Punta, por muchas veces que se haya presentado. Las culpas al maestro armero.