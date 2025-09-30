El Hermanísimo

Durante el tiempo en el que fui presidente de la Junta de Personal de la Diputación, teníamos un representante en cada tribunal de oposiciones. Como la única restricción era que los miembros del tribunal deberían tener , como mínimo, la misma titulación que la exigida para la plaza, me tocó en algunas del Grupo B y en otras del A, porque la mayoría de mis compañeros tenían titulación inferior. Así viví como tres técnicos de cultura se sabían de antemano el examen al que se presentaban por obra y gracia del director de Cultura, alguno de estos beneficiados sigue dando lecciones de moral en sus redes sociales. Ortra vez me tocó estar en un concurso de méritos para una plaza de ingeniero. Digo bien: no hubo ningún examen porque así lo exigió el ingeniero en cuestión, solo se valoraron sus méritos, cuidadosamente calculados, para que entrara como funcionario. Luego tuvo algún que otro cargo político desde el que dio también lecciones de moral. Ahora veo lo del hermano del presidente del Gobierno y pienso: si se revisase la cración de plazas en la Diputación de Cádiz nos llevaríamos más de una sorpresa.