Habló el buey y dijo mú

Quien puso a Mercedes Colombo de delegada del Gobierno o no la conocía o es un insensato. Las declaraciones de Colombo en las que recrimina a las mujeres que se manifiesten por el fiasco en el cribado del cáncer de mama y no lo hagan contra Begoña Gómez es una de las majaderías más grandes que se hayan visto en la política , y el nivel está muy alto. Demuestra una falta de empatía y de inteligencia que solo habrá sorprendido a los incautos. No puede seguir ostentando un cargo público . Que ponga fin a sus 30 años viviendo de la política o sea cesada.