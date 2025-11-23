Golpe de estado judicial

La capacidad de los políticos para decir gilipolleces carece de límites. Yolanda Díaz e Irene Montero han dicho que la sentencia del Supremo sobre el Fiscal General de Estado, cuyo contenido se desconoce, es un golpe de estado judicial. Que lo diga Irene Montero es sorprendente, pero que lo diga una vicepresidenta del Gobierno causa sonrojo, aunque la cantidad de tonterías que dice Yolanda Díaz es cada vez mayor. Es, simplemente, una sentencia con la que discrepa el Gobierno y los partidos que lo integran. Ya está. El Gobierno se echó sobre sus espaldas al Fiscal y ahora ha recibido el varapalo como un castigo directo.